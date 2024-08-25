"Şalom" kelimesi İbranice kökenli bir kelimedir ve Türkçe'ye Arapça'dan geçmiştir.

Şalom kelimesinin anlamları şunlardır:

Barış, huzur, esenlik:

"Şalom, barış içinde yaşayalım."

"Şalom dolu bir ev olsun."

Selamlama, günaydın, merhaba:

"Şalom, günaydın!"

"Şalom, hoş geldiniz."

Veda, görüşürüz:

"Şalom, yarın görüşürüz."

"Şalom, sağlıcakla kalın."

Yahudi kültüründe "Şalom" kelimesi önemli bir kavramdır ve barış, uyum, sağlık ve refahı ifade eder. Musevi topluluklar arasında selamlama ve veda amacıyla sıklıkla kullanılır.

Türkiye'de de özellikle Yahudi toplulukları arasında "Şalom" kelimesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı bağlamlarda "barış" anlamı ile de karşımıza çıkabilmektedir.