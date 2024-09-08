Ünlü Komedyenin Villası Kaçak İlan Edildi
Gökbakar’ın, villanın etrafına “Özel mülktür girilmez” tabelası asarak ve sahile deniz kumu dökerek adeta sınırları belirlediği villa, şu anda hukuki bir sorunun merkezinde bulunuyor.
İnceleme Sonucu Yıkım Kararı Verildi
Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemenin ardından, villanın inşa edildiği bölgenin imara açık olmadığı belirlendi ve bu sebeple yapının kaçak olduğu tespit edildi. Yasa dışı yapılarla mücadele kapsamında, Gökbakar’ın villası için yıkım kararı alındı ve bu kararın uygulanması için Marmaris Belediyesi’ne resmi bir yazı gönderildi.
Yasal Süreç Başlatıldı
Yıkım kararına karşı çıkan Şahan Gökbakar, hukuki mücadele başlattı. Yıkım işlemlerine başlanamadan önce, konu yargıya taşındı ve bu durum, sürecin uzamasına neden oldu. Yasal süreç devam ederken, villa üzerindeki yıkım kararı henüz uygulanamadı.
Özel Tabelalar ve Sahil Düzenlemeleri
Gökbakar, villanın etrafını “Özel mülktür girilmez” tabelasıyla çevirmiş ve denize zodyak botla tonoz bırakarak sahili de düzenlemişti. Bu düzenlemeler ve tabela, o dönem medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak bu eylemler, yapının kaçak olduğu gerçeğini gizleyemedi.
İncelemeler Sonrasında Gelişmeler