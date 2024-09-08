Ünlü Komedyenin Villası Kaçak İlan Edildi

Gökbakar’ın, villanın etrafına “Özel mülktür girilmez” tabelası asarak ve sahile deniz kumu dökerek adeta sınırları belirlediği villa, şu anda hukuki bir sorunun merkezinde bulunuyor.

İnceleme Sonucu Yıkım Kararı Verildi

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemenin ardından, villanın inşa edildiği bölgenin imara açık olmadığı belirlendi ve bu sebeple yapının kaçak olduğu tespit edildi. Yasa dışı yapılarla mücadele kapsamında, Gökbakar’ın villası için yıkım kararı alındı ve bu kararın uygulanması için Marmaris Belediyesi’ne resmi bir yazı gönderildi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Yıkım kararına karşı çıkan Şahan Gökbakar, hukuki mücadele başlattı. Yıkım işlemlerine başlanamadan önce, konu yargıya taşındı ve bu durum, sürecin uzamasına neden oldu. Yasal süreç devam ederken, villa üzerindeki yıkım kararı henüz uygulanamadı.

Özel Tabelalar ve Sahil Düzenlemeleri

Gökbakar, villanın etrafını “Özel mülktür girilmez” tabelasıyla çevirmiş ve denize zodyak botla tonoz bırakarak sahili de düzenlemişti. Bu düzenlemeler ve tabela, o dönem medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak bu eylemler, yapının kaçak olduğu gerçeğini gizleyemedi.

İncelemeler Sonrasında Gelişmeler

Villa hakkında yapılan incelemelerde, bölgenin doğal karakterini koruma statüsünde olduğu ortaya çıktı. Bu durum, Gökbakar’ın villa için yaptığı düzenlemelerin yasal olmadığını ve yapının kaçak olduğunu ortaya koydu. Marmaris Belediyesi’ne gönderilen yazıyla birlikte, yıkım süreci başlamış oldu.