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WanHaber-Özel

Saadet ve Gelecek Partisi Van İl Başkanları, ortak bir açıklama ile Van’ın İpekyolu ilçesi için ittifak adaylarını açıkladı. Van’ın en büyük ilçesi olan İpekyolu için ittifak kuran Saadet ve Gelecek Partisi’nin açıkladığı aday Yılmaz kılıç oldu.

“ŞEHİR İTTİFAKI OLARAK İLK ADAYIMIZI TANITIYORUZ”

Van Şehir İttifakı adına konuşan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, “Saadet ve Gelecek Partileri olarak kurmuş olduğumuz Şehir İttifakı Van’ımızı yıllardır iki partili yapıya mahkûm etmek isteyenlere karşı kurulmuş ve Van halkını bu ikili yapıdan kurtarma gayesini taşımaktadır. Şehir İttifakı Van Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerini, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarma amacındadır” şeklinde konuştu.

DEVA ve Demokrat Parti gibi partilerle de dirsek temaslarının kesilmediğini söyleyen Özay İlhan, “Şehir İttifakı olarak belediyelerimizi borç batağından kurtarmak için, birilerinin emir ve talimatlarıyla değil, kendi iradeleriyle belediyeleri yönetecek adaylarımızla yola çıkıyoruz. Şehir İttifakı olarak bu şehri yaşanılamaz hale getirenlere karşı, kronikleşmiş problemleri çözmek için belediyeleri yönetecek liyakatli ve tecrübeli adaylarla yola çıkıyoruz” diyerek ittifak olarak ehliyet ve liyakate ne denli önem verdiklerini belirtti.

SP Van İl Başkanı Özay İlhan, “Şehir İttifakı olarak şehrimizin kalbi en büyük ilçemiz olan İpekyolu Belediye Başkan adayımız Yılmaz Kılıç’ı 30 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’de Villa Park Düğün Salonunda yapacağımız aday tanıtım mitingiyle halkımıza tanıtacağız” diye kaydetti.

“BU ŞEHİR HEPİMİZİN”

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık ise, “Şehir İttifakı olarak, ucube yapılar yaparak milletin parasını çarçur edenlere karşı yeni ve yaşanabilir bir şehir kurmak için yola çıkıyoruz. Halka rağmen, halka karşı aday dayatanlara, kayyım atayanlara karşı kendi iradeleriyle belediyeleri yönetecek adaylarımızla yola çıkıyoruz. Bu şehir sahipsiz değildir, bu şehre sahip aramaya gerek yoktur. Bu şehrin sahibi Van halkıdır, bu şehir senin bu şehir hepimizin” dedi.

Son olarak Saadet ve Gelecek Partisi yetkilileri tüm Vanlıları “aday tanıtım mitingi”ne davet etti.