Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / ÖZEL

Van’da Güvenlik Korucuları ve Gazi Aileleri Federasyonu Van Şube Başkanlığı öncülüğünde şehitler için düzenlenen yürüyüşe, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamalarda bulunan Güvenlik Korucuları ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, terörü lanetlediğini belirterek şunları ifade etti;

“Pençe Kilit Harekât Bölgesinde yaşanan hain alçak terör saldırısı neticesinde verdiğimiz şehitler hepimizi derinden yaralamıştır. Bölge ülkelerinin istikrarına, milletimizin huzuruna ve birlikteliğimize darbe vurmaya yönelik bu terörist eylemi şiddetle lanetliyor, şehitlerimize Allah' tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz.”

12 şehit asker için toplandıklarını söyleyen Güvenlik Korucuları ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, “Bu terör eylemiyle, devletimiz üzerinde alçak planlar kuran işgalci İsrail ve iş birlikçi ABD’nin ülkemizdeki aparatı konumunda bulunan PKK terör örgütünün ülkemizi hangi noktaya çekmek istediğini bir kez daha açıkça görüyoruz.

Terör örgütleri ve onların gizli-açık uzantılarının emellerine ulaşamayacağını, Türk milletinin her bir ferdinin hainler karşısında birlikte ve dimdik ayakta olduğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşyol Meydanı’nda başlayan yürüyüş Van Kent Meydanı’nda yapılan konuşma ve Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası son buldu.