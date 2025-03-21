Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül 2024'te çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim'de Mehmet Emin Ankay tarafından kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bulundu.

Otopsi sonucuna göre genç kızın ölümü nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

Rojin Kabaiş'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Ailesi, bugün doğum olan Rojin'in Bağlar ilçesindeki mezarına gitti. Ziyarette Yasin-i Şerif okundu, dualar edildi.

Burada konuşan Nizamettin Kabaiş, kızının doğum günü vesilesiyle mezarına geldiğini belirterek, "Bugün Rojin'imin doğum günüdür. 22 yaşına girdi. Doğum günü nedeniyle mezara geldik. Rojin'in doğum gününü evde kutluyorduk. Ne yazık ki bugün mezarındayız. Allah onun hakkını bırakmasın.

Şu ana kadar kimse gözaltına alınmadı. Ben ve ailem onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Üniversite ve yurt buna sebeptir. Genç kıza sahip çıkmadılar. Onlara emanet ettim" diye konuştu.

"KIZIM İNTİHAR ETMEDİ"

6 aydır aynı acıyı yaşadıklarını belirten Kabaiş, "Bu mübarek ramazan ayında Allah'a yalvarıyorum. İnşallah suçlular kimse bir an önce yakalanır. Onlar da cezasını çeksin. Biraz da olsa rahatlayalım. Savcılıktan rica ediyorum; bu katiller kimse yakalayın. Rojin'imi darbettiler ve katlettiler. Daha sonra göl kenarına bıraktılar.

Kızım intihar etmedi. Rojin'i öldürdüler. Ölüm sebebini bilmiyoruz. Bu çok büyük bir acı ve zor bir durumdur. Darp izleri ve 2 erkek DNA'sı var. Boğazına zarar vermişler. Görevlendirilen ikinci savcı, bize büyük bir umut verdi. Kuyuda iğne arar gibi konunun üzerine gideceğini söyledi. Bir hafta sonra yine yanına gidip görüşeceğiz" diye konuştu.