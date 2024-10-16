Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, dün, kaybolduğu sahilden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi sahilinde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. Ankay'ın ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Rojin'in cansız bedeni alınıp Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanındaki Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından Rojin'in cenazesi, sabaha karşı ailesine teslim edilip memleketi Diyarbakır'a gönderilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından Rojin Kabaiş'e ait dosyaya gizlilik kararı verildiğini, ön otopsi raporunun da gizlilik kararı gerekçesiyle aileye ve kendilerine verilmediğini söyledi. Rojin'in vücudundan alınan 100'e yakın numunenin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini kaydeden avukat Özaraz, "Otopsi sırasında Baro olarak uzman talebinde bulunduk. Ancak bu talebimizi savcılık reddetti. Daha sonra aileyle şifa ile görüşerek vekaleti aldık ve bu durumu ilgili savcıya da bildirdik. İstanbul'a gönderilen numunelerin sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.