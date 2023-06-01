‘Yeni Nesil Girişimcilik ve 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimleri’ kapsamında Yeni Nesil Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Dijital Araçlar, Yaratıcılık ve Inovasyon, Liderlik ve İnsiyatif Alma, Girişim ve Finansal Okur-Yazarlık, Medya ve Teknoloji Okur-Yazarlık, İş Birliği ve Ekip Çalışması, Ağ Oluşturma ve Kaynak Geliştirme, Persona Oluşturma, Şirket Kurma Süreçleri, Satış-Pazarlama, Tasarım Odaklı Düşünme, Proje Döngüsü Yönetimi, Etkili Sunum Teknikleri ve Pitching Eğitimi ve İlham Konuşmaları olmak üzere çeşitli başlıklarda eğitim gerçekleştirildi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli yaptığı açıklamada “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde açılan Innovan Girişimcilik Merkezinde “Yeni Nesil Girişimcilik ve 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimleri” düzenleniyor.

Girişimci adaylarına yönelik gerçekleştirilen programlarda farklı başlıklarda eğitimler veriliyor. Gençlerimizin gelişen dünya teknolojilerini takip edebilmelerini ve girişimcilik alanındaki yetkinliklerinin artmasını sağlayan bu tür projeleri çok değerli buluyoruz. Bu bağlamda elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Gençlerle bir süre sohbet eden ve yöneltilen soruları cevaplayan Rektör Şevli, “Düzenlenen eğitimlerle, gençlerin girişimcilik becerilerinin artırılması ve yeni girişimlerin kurulmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki Innovan Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen eğitimler Van'da yaşayan 18 -29 yaş aralığındaki gençleri kapsıyor.

Girişimci gençler eğitimlerin tümünden ücretsiz faydalanabiliyor. Program sonunda eğitimlere tam katılım sağlayanlara “Katılım Belgesi” verilecek. Ayrıca eğitimler sonrası fikrini geliştirmek isteyen girişimci adaylarına Innovan Girişimcilik Merkezi’nde DAKA SOGİP Programı girişimcilik uzmanları ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenleri tarafından mentorluk desteği sağlanarak adayların girişimlerini hayata geçirmeleri teşvik edilecek” diye konuştu.

‘Yeni Nesil Girişimcilik ve 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimleri’ programı kapsamında DAKA SOGİP ‘Liderlik ve İnisiyatif Alma Eğitimi’ temalı bir sunum gerçekleştirdi. İlham konuşmacısı olarak yer alan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, yaptığı sunumda 4 ilde hayata geçen önemli projelerde aldığı inisiyatif ve ortaya koyduğu liderlik deneyimleri hakkında paylaşımlarda bulundu.

Van Bölge Gazetesi