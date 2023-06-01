Van Valiliği ve büyükşehir belediyesinin kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çiftçilere verdikleri destekler sürüyor. Kırsalda birçok mahalleye arazi sulama kanalları yapılırken, güneş enerjili sondaj kuyularıyla da zorlu ve kurak araziler suyla buluşturuluyor. Hayvanların yaylalarda ve meralarda susuz kalmaması içinde kırsal mahallelere hayvan içme suyu sıvatı dağıtılıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı garaj yerleşkesinde düzenlenen programda belirlenen kırsal mahallelere 300 sıvat dağıtıldı.

Dağıtım programında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı; Vanlı çiftçinin ve üreticinin dostu olduklarını ifade ederek, her daim çiftçinin yanında bulunduklarını söyledi. Vali Ozan Balcı, “Çiftçilerimizin dertlerini dert edinip onların sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vade ve 0 faiz ile koyun projemiz devam ediyor. Şartlarını tamamlayan çiftçilerimizden koyun projemize ağırlık vermelerini istiyorum. Küçükbaş hayvancılıkta Van çok önemli bir konumdadır.

Şu ana kadar projemizden bin 220 çiftçimiz faydalandı. Yaklaşık 120 bin koyunu vermiş olduk. Hedefimiz 1 milyon koyunu teslim etmek. Bu işi oldukça önemsiyoruz. Çiftçilerimize yönelik ikinci bir projemiz de 50 milyon TL değerinde yakın zamanda sertifikalı arpa, buğday, korunga, yonca dağıtımı yaptık. Bu dağıtımlar da devam edecek. Bunların yanında yine kentimiz için önemli bir proje var. Kırsalda tarımsal sulama göletlerine ihtiyacımız var.

Hem hayvanların içme suyunu karşılayan hem de arazi sulamada kullanılan göletler sayesinde verim de artar. Bu yıl devletimizin yatırım programına 5 adet tarımsal sulama göleti konuldu. Şu an mevcutta 6 adet var. 5 yeni gölet için de ihaleye çıkıldı. İnşallah bu sene temellerini atıyoruz. Bunların yanında Devlet Su İşlerimizce belirlenen 15 göletimizi de yatırım programı bünyesine almayı hedefliyoruz.

Göletler sayesinde 1 dönümde 500 kilogram korunga yonca elde ederken, 1,5 ton elde edilecek. Bu da çiftçimizin girdi maliyetlerini düşürmüş olacak. Bu göletlerin takipçisi olacağız. Ayrıca hayvan içme suyu tesisleri çalışmalarımız da sürüyor. Çiftçilerimizin rahata ermesini istiyorum’’ dedi.

Kent genelinde çiftçilere meyve fidanı dağıtımlarını da sürdürdüklerini belirten Vali Ozan Balcı, “İlkbahar, sonbahar döneminde 250 bin meyve fidanını toprakla buluşturduk. Erciş yolunda da yine meyve fidanlarını toprakla buluşturacağız. Aşıları yapılan meyve fidanlarının dikimleri devam edecek” diye konuştu.

Bölge halkının 70 yıllık hayali olan Çaldıran barajının bakanlığın yatırım programına dâhil edildiğini ifade eden Vali Balcı, “Çaldıran-Çubuklu barajının ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Bu barajla 50 bin dönüm alan sulanmış olacak. Bölge halkımıza hayırlı olsun. Değirmen arkı göletimizde de çalışmalar devam edecek. Suyun olduğu noktada üretim de olur” şeklinde konuştu.

Programa Vali Ozan Balcı’nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, ilgili daire başkanları ve muhtarlar katıldı.İHA