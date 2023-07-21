Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 41. yılını kutlarken, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 41. Yıl mesajı yayımladı.

Rektör Şevli, üniversiteye hizmet etmiş herkese teşekkür ettiği açıklamasında; “Üniversitemize kuruluşundan bu yana hizmet etmiş yöneticilerine, üniversitemizin gelişimine katkı sağlamış personellerine, şehir ve toplum birlikteliğimize destek veren dış paydaşlarımıza, başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimize kucak açan Vanlı hemşehrilerimize şahsım ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi en kalbi şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“EN BÜYÜK GAYEMİZ…”

41. yılda da üniversitenin en büyük gayesine değinen Rektör Hamdullah Şevli; “Üniversitemizin 41. yılında da en büyük gayemiz; bilimsel bilgi birikimi ile ülke refahına ve gelişimine katkı sağlamak ve araştırmacı, yenilikçi bir bakış açısı ile topluma öncülük eden bilinçli bireyler yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ni birlik ve beraberlik içerisinde ulusal ve uluslararası mecralarda çok daha iyi bir noktaya getireceğimize inanıyor, üniversitemize başarılarla ve güzelliklerle dolu nice yıllar diliyorum” diye kaydetti.