Stres ve kaygı:

Yüksek stres ve kaygı seviyesi, hormonal dengeyi bozarak regl döngüsünün gecikmesine neden olabilir.

Aşırı egzersiz:

Özellikle profesyonel sporcular veya aşırı derecede egzersiz yapan kadınlarda, vücut yağ oranındaki azalma reglin gecikmesine yol açabilir.

Hamilelik veya emzirme:

Hamilelikte ve emzirme döneminde hormonal değişiklikler nedeniyle regl döngüsü etkilenebilir ve gecikebilir.

Kilo değişiklikleri:

Hem zayıflama hem de kilo alma regl döngüsünün düzensizleşmesine neden olabilir.

Polikistik over sendromu (PCOS):

PCOS, kadınlarda hormonal dengesizliğe yol açarak regl döngüsünün düzensizleşmesine neden olabilir.

Tiroid hastalıkları:

Hipotiroidi veya hipertiroidi gibi tiroid bezi hastalıkları regl döngüsünün gecikmesine yol açabilir.

Stres faktörleri:

Seyahat, jet lag, iş stresi, aile sorunları gibi çeşitli stres faktörleri de reglin gecikmesine neden olabilir.

Doğum kontrol yöntemleri:

Doğum kontrol hapları, rahim içi araç (RİA) gibi yöntemler regl döngüsünü etkileyebilir.

Menopoz öncesi dönem:

Menopoza yaklaşan kadınlarda reglin düzensizleşmesi ve gecikmesi sık görülebilir.

Eğer regl gecikmesi uzun sürerse, mutlaka doktor kontrolü önerilir. Doktor, teşhis ve uygun tedavi için gerekli incelemeleri yapacaktır.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi