Stres ve kaygı:
Yüksek stres ve kaygı seviyesi, hormonal dengeyi bozarak regl döngüsünün gecikmesine neden olabilir.
Aşırı egzersiz:
Özellikle profesyonel sporcular veya aşırı derecede egzersiz yapan kadınlarda, vücut yağ oranındaki azalma reglin gecikmesine yol açabilir.
Hamilelik veya emzirme:
Hamilelikte ve emzirme döneminde hormonal değişiklikler nedeniyle regl döngüsü etkilenebilir ve gecikebilir.
Kilo değişiklikleri:
Hem zayıflama hem de kilo alma regl döngüsünün düzensizleşmesine neden olabilir.
Polikistik over sendromu (PCOS):
PCOS, kadınlarda hormonal dengesizliğe yol açarak regl döngüsünün düzensizleşmesine neden olabilir.
Tiroid hastalıkları:
Hipotiroidi veya hipertiroidi gibi tiroid bezi hastalıkları regl döngüsünün gecikmesine yol açabilir.
Stres faktörleri:
Seyahat, jet lag, iş stresi, aile sorunları gibi çeşitli stres faktörleri de reglin gecikmesine neden olabilir.
Doğum kontrol yöntemleri:
Doğum kontrol hapları, rahim içi araç (RİA) gibi yöntemler regl döngüsünü etkileyebilir.
Menopoz öncesi dönem:
Menopoza yaklaşan kadınlarda reglin düzensizleşmesi ve gecikmesi sık görülebilir.
Eğer regl gecikmesi uzun sürerse, mutlaka doktor kontrolü önerilir. Doktor, teşhis ve uygun tedavi için gerekli incelemeleri yapacaktır.