Rafa Silva, 17 Mayıs 1993 tarihinde Portekiz'in Forte da Casa kentinde doğdu. Futbol kariyerine Povoense Formaçao altyapısında başladı ve Alverca altyapısına transfer olduktan sonra profesyonel kariyerine 2012 yılında Feirense kulübünde başladı. Braga ve Braga B kulüplerinde de forma giydikten sonra 2016'da Benfica'ya transfer oldu. Orta saha pozisyonunda görev alan Silva, Portekiz milli futbol takımında da yer alarak ülkesini uluslararası arenada temsil etti.

Rafa Silva'nın kariyeri boyunca elde ettiği başarılar dikkat çekici. Portekiz Kupası zaferi yaşadığı Braga'dan sonra Benfica'ya transfer olan Silva, burada birçok lig şampiyonluğu ve kupa zaferi yaşadı. Ayrıca 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz milli takımıyla şampiyonluk yaşayan kadroda da yer aldı. Hücumdaki etkinliği, top sürme yeteneği ve gol vuruşlarıyla tanınan Rafa Silva, Galatasaray'ın transfer listesindeki en önemli hedeflerden biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'ın yetenek avında olan Rafa Silva'nın transferi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan uyandırdı. Potansiyel transferiyle ilgili gelişmeleri takip etmek için gözler şimdi Galatasaray yönetiminde.