Radhika Merchant Kimdir? İlaç Devinin Varisi 600 Milyon Dolarlık Düğünle Evlendi!

Görkemli Bir Düğün

Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani, Hindistan'ın ilaç devi şirketlerinin varisi Radhika Merchant ile muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Düğüne dünyanın en zengin iş insanları ve ABD'li pop yıldızları katıldı. Tüm gözler Radhika Merchant'ın üzerindeydi. Peki, Radhika Merchant kimdir, kaç yaşında?

Radhika Merchant Kimdir?

Hindistan merkezli ilaç devi Encore'un sahibi Viren Merchant'ın kızı olan Radhika Merchant, Asya'nın en zengin iş insanının oğlu Anant Ambani ile evlendi. 18 Aralık 1994 doğumlu olan Radhika, 2024 itibariyle 29 yaşında. Genç yaşta iş hayatına atılan Radhika, ilaç sektöründe çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim ve Kariyer Başlangıcı

Radhika Merchant, Mumbai'deki B.D. Somani International School'dan mezun olduktan sonra 2017'de New York Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında lisans derecesi aldı. New York'ta lüks emlak şirketi Isprava'da çalıştı ve Mumbai'deki Cedar Consultants'ta iş stratejisi danışmanlığı stajı yaptı. Şu anda Encore Healthcare'in yönetim kurulunda direktör olarak görev yapıyor.

Klasik Dans Kariyeri

Merchant, aynı zamanda eğitimli bir klasik dansçı. Mumbai'deki Shree Nibha Arts dans akademisinde sekiz yıl boyunca Bharatanatyam öğrenerek 2022 yılında resmi eğitimini tamamladı.

Düğünün Detayları

29 yaşındaki Anant Ambani ile evlenen Radhika Merchant'ın düğün masrafları 600 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Düğünde Mark Zuckerberg, Bill Gates gibi isimlerin yanı sıra ABD'nin ünlü pop yıldızları da sahne aldı. Dünyanın dikkatini çeken bu düğün, görkemi ve konuklarıyla uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.