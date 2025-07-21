Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van’ın tarihi ve kültürel mirasının korunması için Van Kalesi civarı ve Selçuklu yerleşim kalıntılarının bulunduğu alanların yapılaşmaya açılmadan koruma altına alınması gerektiğini vurguladı. Ercan, bu bölgelerin restore edilerek turizm potansiyelinin artırılması ve tarihi dokunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Van’ın Urartuların başkenti olduğunu ve bir dönem Asurlulara da başkentlik yaptığını ifade eden Övgün Ahmet Ercan, Asurluların Van’a “Tuşba” adını verdiğini, bu ismin Asurca kökenli olduğunu ve bugün Van’da bir ilçenin adı olarak kullanıldığını söyledi. Urartuların ise Van’a “Biainili” dediğini ve bu ismin günümüzdeki “Van” isminin kökenini oluşturduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ercan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Eski Van’ın bulunduğu bölge, Van Kalesi civarı ve Selçukluya ait yerleşim kalıntılarının yer aldığı alanlar mutlaka koruma altına alınmalı. Bu bölgeler yapılaşmaya kesinlikle açılmamalı, tarihi doku olarak korunması ve yüzyıllar sonrasına aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu tarihi dokunun yatırımlarla restore edilip korunması gerekiyor. Böylece Van’ın turizm potansiyeli korunacak ve bu tarihi alanlar tahrip olmayacak. Van, Urartuların başkentiydi ve bir dönem Asurluların da başkenti oldu. Asurlular, Van’a “Tuşba” adını verdi; bu isim Asurca’dan gelir ve bugün Van’da bir ilçenin adıdır. Urartular ise Van’a “Biainili” derdi; bu isim, günümüzde kullandığımız “Van” isminin kökenidir.”

Bölgede Asur ve Urartu yerleşimlerinin yanı sıra göl kıyılarında başka medeniyetlere ve Simüluslara ait kalıntıların bulunduğunu, bir kısmının arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarıldığını söyleyen Ercan, “Bölgede Asur yerleşimleri, özellikle dağlık kesimlerde ve Urartu yerleşimleri bulunmaktadır. Bunların bir kısmı arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılmıştır. Ayrıca göl kıyılarında başka medeniyetlere ve Simüluslara ait kalıntılar da mevcuttur. Bu tarihi bölgeler, aynı zamanda depreme oldukça duyarlı alanlardır.” dedi.