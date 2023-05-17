Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Toplum ve Afet Risk Yönetimi” temasıyla gerçekleştirdiği seminerde açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin en önemli gündeminin deprem olması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Naci Görür kentlerin depreme dirençli hale getirilmesi için 6 önemli bileşenden bahsetti.

"MİKROGÖLGELEME YAPILMASI GEREKİYOR"

Mikrogölgeleme çalışmalarının bütün Türkiye’de yapılması gerektiğini belirten Naci Görür, “İl yönetimleri ve mekân kullanımının mikrogölgeleme çalışmaları çerçevesinde yapılması önemli. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak 1999 depreminden sonra yapıldı. O dönem bir ilçenin mikrogölgeleme çalışmaları 20-25 milyon dolar tutuyordu. Bu çalışmaların bütün Türkiye’de yapılması gerekiyor.”

"İSTANBUL'U DEPREM DİRENÇLİ HALE GETİREBİLİRİZ"

Geliştirilme çalışmaları süren erken uyarı sistemlerinin esas amacının doğalgaz, su, elektrik gibi stratejik kurumlarda önden sistemlerde kesinti sağlayarak güvenlik önemlerini artırmak olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Görür, “Bugünkü teknolojiyle deprem dirençli kentler yapmak hiç zor değil.

Olası bir İstanbul depreminde kanalizasyon sistemi ve içme suyu sistemlerinin zarar görebileceğini görüyoruz. Buna göre sistem düzeltme çalışmaları yürütmeye başladık. Bu Türkiye’de bir ilk. Ciddi bir şekilde çalışmaya başlarsak, biz İstanbul’u deprem dirençli hale dönüştürebiliriz” diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 7 VE ÜZERİ DEPREM OLMA OLASILIĞI YÜZDE 64"

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür açıklamasını şöyle sürdürdü:

“1999’dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64. Bu 2029’a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. Bu en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044’e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz.”

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