Nesine 2. Lig’de play-off heyecanının ilk ayağı geride kaldı. Play-Off 1. Turunu geçen takımlar adını 2. Tura yazdırdı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta GMG Kastamonuspor ile Altınordu takımları, Kırmızı Grup’ta ise Motolux 68 Aksarayspor ile Artı Değer Van Spor FK, Play-Off 2. Turuna yükselmeyi başardı.

2. TUR PROGRAMI BELLİ OLDU

Nesine 2. Lig Play-Off 2. Tur programı da belli oldu. Beyaz Grup’ta ilk maç 12 Mayıs Pazartesi günü Altınordu – GMG Kastamonuspor arasında oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 16 Mayıs Cuma günü bu kez Kastamonuspor stadında oynanacak.

Kırmızı Grup’ta ise Artı Değer Van Spor FK ile Motolux Aksarayspor ilk maçta Van’da karşı karşıya gelecek. 12 Mayıs Pazartesi günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

İkinci randevuda ise temsilcimiz 16 Mayıs Cuma günü deplasmanda rakibi karşısında tur kovalayacak. O maç da yine saat 16.00’da başlayacak.

VANSPOR ÜMİTLENDİRDİ

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Turunda deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşan Artı Değer Van Spor FK, güzel bir oyunla rakibini 3 – 1 mağlup ederek yarış dışına itmeyi başardı. Temsilcimiz, ortaya koyduğu performansla taraftarlarını ümitlendirdi. Tüm camianın beklentisi, Van Spor’un bir üst lige yükselmesi.