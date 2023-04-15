Vanspor'un grubunda mücadele eden ve 31. Hafta maçları sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Serik Belediyespor, Uşakspor ve Ankara Demirspor'a PFDK tarafından farklı cezalar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 54 sayılı toplantısında almış olduğu kararlarda, "Serik Belediyespor Kulübünün, 09.04.2023 tarihinde oynanan Serik Belediyespor-1461 Trabzon FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

AFC Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. 'nin, 09.04.2023 tarihinde oynanan AFC Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş.-Baynet İnşaat Balıkesirspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada AFC Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada AFC Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. Antrenörü İbrahim Gırak'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada AFC Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. görevlisi İlhan Yüksek'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada AFC Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. görevlisi Melih Kırmızı'nın,

sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada AFC Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. görevlisi Enes Öner'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Ankara Demirspor Kulübü antrenörü Ahmet Aşkın'ın, 09.04.2023 tarihinde oynanan Ankara Demirspor- Bitexen Van Spor FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerine verdi.

Van Bölge Gazetesi