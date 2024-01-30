Tahmini Okuma Süresi: dakika

Akarlakıt ürünlerine zam üstüne zam yağmaya başladı. Motorine gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam geldi.

Motorin 24 saat geçmeden ikinci zam

Sektör kaynakları motorinde 45 Türk Lirasını konuşurken, motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak

Benzine 2 lira zam geliyor...

Halk Tv'nin haberine göre, bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibar ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor. Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatları yüzde 115 arttı. Bu, asgari ücretlinin alım gücünü 49 litre düşürdü.