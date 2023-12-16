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WanHaber / Özel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahmin raporuna göre Van’da hava durumu yarın kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Van’da rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, bölge genelinde ise havanın bugün parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Van merkez ilçelerde yarın karla karışık yağmur beklenirken, diğer ilçelerde ise kar ve yine karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre Van’da 2 günlük hava durumu ise şu şekilde olacak;

İpekyolu;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 0 / 9 C

17 Aralık Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -1 / 10 C

Tuşba;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 0 / 9 C

17 Aralık Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -1 / 10 C

Edremit;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 0 / 9 C

17 Aralık Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -1 / 10 C

Bahçesaray;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 5 / 15 C

17 Aralık Pazar: Karla Karışık Yağmurlu 1 / 10 C

Başkale;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -2 / 7 C

17 Aralık Pazar: Kar Yağışlı -2 / 5 C

Çaldıran;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -4 / 9 C

17 Aralık Pazar: Kar Yağışlı -4 / 6 C

Çatak;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -2 / 14 C

17 Aralık Pazar: Karla Karışık Yağmurlu 3 / 11 C

Erciş;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -1 / 10 C

17 Aralık Pazar: Kar Yağışlı -1/ 10 C

Gevaş;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 2 / 11 C

17 Aralık Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -1 / 10 C

Gürpınar;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -3 / 12 C

17 Aralık Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -3 / 10 C

Muradiye;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -2 / 12 C

17 Aralık Pazar: Kar Yağışlı -1 / 9 C

Özalp;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -4 / 7 C

17 Aralık Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -7 / 6 C

Saray;

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -6 / 8 C

17 Aralık Pazar: Kar Yağışlı -7 / 7 C