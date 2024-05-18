Paola Egonu, Irkçılık Nedeniyle İtalya Milli Takımı'ndan Ayrılmayı Düşünüyor

İtalya Milli Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Paola Egonu, "ırkçı yorumlar" nedeniyle milli takım kariyerini sonlandırmayı düşünüyor. Egonu, "Neden İtalyan olduğumu soruyorlar" diyerek durumu ifade ediyor.

İtalya'da, milli voleybol takımının önemli isimlerinden Paola Egonu'nun ırkçılığa maruz kalması tartışmalara yol açıyor.

Bu sezon Vakıfbank'a transfer olan Egonu, İtalya'nın 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ABD'yi 3-0 yenerek üçüncü olduğu maçın ardından menajerine "Yeter artık. Bana neden İtalyan olduğumu dahi sordular. Artık yoruldum. Milli takıma devam edecek miyim bilmiyorum" şeklinde sıkıntılarını dile getirdiği görüntüler basına yansıdı.

Daha sonra Egonu'nun bu açıklamaları üzerine İtalyan Skysport kanalına verdiği röportajda ise şunları söyledi: "Her seferinde hedef haline gelmek ve saldırıya uğramak canımı yakıyor çünkü ben her zaman kalbimi ortaya koydum ve saygısızlık yapmadım. Milli takım için önemli bir referans noktası mıyım? Umarım öyledir, ancak biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Rahat bir yaz geçirmek istiyorum. Neden İtalyan olduğumu soran insanları okumak beni güldürüyor ve neden bu insanları temsil ettiğimi kendime soruyorum."

AA'nın aktardığına göre Egonu'nun menajeri Marco Reguzzoni ise oyuncunun maç sonrası hayal kırıklığıyla böyle bir tepki verdiğini, eleştirilere maruz kalmasının yorgunluğunu artırdığını ve sadece bir mola vermek istediğini belirtti.