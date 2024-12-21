Erzurum, güne çığ haberi ile başladı...

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştüğü aktarıldı.

Olay sonrası birçok vatandaş panik yaşadı.

"ÇIĞ ALTINDA İNSANLARIN OLDUĞU SÖYLENDİ"

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düşmesi sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü bildirdi.

Karslı, devamında şu ifadelerde bulundu:

Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var.

ERZURUM VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan 3 sporcunun hafif yaralı olduğu kaydedildi.

Ayrıca çığ altından çıkarılan bir sporcumuzun da yaşamını yitirdiği duyuruldu.