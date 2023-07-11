Türk sanat camiası bir değerini daha yitirdi.

Gönüllerde taht kuran sanatçı Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalandı.

Sanatçı Uğur, hastalığı sürecinde 3 kez kanseri yendi.

Fakat kanser belası, ünlü sanatçının peşini bir türlü bırakmadı.

Bir süredir entübe edilen Uğur'un sağlık durumuyla ilgili sevenlerini yasa boğan haber geldi.

Geride onlarca eser bırakan Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti.

Konuya ilişkin açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Koca, “Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik.” ifadelerini kullandı.

Cenaze töreni düzenlendi

Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor..

Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de tören başladı.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Alagöz, Çağla Şikel, Yılmaz Erdoğan, Ozan Güven, Cem Yılmaz ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Cenaze törenine, sanat camiasında birçok ismin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy da katıldı.

"Bu yorgunluk onu bizden aldı"

Bakan Ersoy, cenaze töreninde şu ifadeleri kullandı:

Saygıdeğer Uğur Ailesi ve saygıdeğer sanatçılar; ne dersek diyelim eksik kalacak. Özkan Uğur’un kaybı her sözde eksiklik hissedilecek. 3 kez kanseri yendi ama çok yoruldu. Bu yorgunluk onu bizden aldı. Her seferinde gözümün önüne gülen yüzü geliyor. İyi ki vardın, iyi ki sanatçı oldun bizimle oldun. Sana Allah’tan rahmet diliyorum.

Cenaze namazı kılındı

Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Taksim Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Onlarca insan akın ettiği törende ünlü isimler ön sıralarda saf tuttu.

Usta oyuncu Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

ensonhaber