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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, gazeteci Barış Yarkadaş, siyasal iletişimci Ferhat Murat, eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu. İl başkanını seçmek için sandık başına giden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü seçiminde blok listeli seçim yapılması için öneri sunulması sonrası yaşanan gerginlik programda masaya yatırıldı.

Yaşananlarla ilgili CHP Genel Başkanlığı'na adaylığı koyan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tv100'e açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"MİLLETVEKİLLERİNİN BELİRLENDİĞİ KOMİSYONDA BEN YOKTUM"

Dünden beri sürekli çarpıtma yapılıyor. Milletvekillerinin belirlendiği komisyonda ben yoktum. İttifak görüşmelerini yapan heyette de ben yoktum. O görüşmeleri bizzat genel başkan ve Oğuz Kaan Salıcı yürüttü. 39 milletvekilinin ittifak ortaklarına verildiğini son gün sabah 08.00’de toplanan MYK toplantısında öğrendim ve itiraz ettim. İtiraz üzerine artık değişiklik için çok geç olduğunu söylediler.

"'SADULLAH ERGİN CİDDİ SIKINTI YARATIR' DEDİM"

Sadullah Ergin'in Çankaya'dan aday gösterilmesiyle ilgili MYK toplantısında 'inşallah isim benzerliğidir, bu ciddi sıkıntı yaratır' dedim. Kemal Bey ve MYK üyelerinin tamamından teyit edilebilir.

"ORADAKİLERİN GENÇLİ KOLLARI’NDAN OLMADIĞINI DA SALONDAKİ HERKES BİLİYOR"

Bugün İzmir Kongresi’nde yaptığım konuşma sırasında, kürsünün tam dibine kadar getirilmiş ayakta 15 kişi sürekli slogan attılar, benim ifadelerim sonrasında sustular. Oradakilerin Gençli Kolları’ndan olmadığını da salondaki herkes biliyor. Gençlik Kolları ile benim aramdaki ilişki ortadadır. Maksatlı olarak getirilmiş bir grubu, bir cümle ile susturduysam sözün etkisinden değil, karşı tarafın kendinden emin olmayışıdır.

"YAYINA BAĞLANSIN TARTIŞALIM"

Özel'in açıklaması sonrası Yarkadaş "Siyasetçi tutarlı olmak zorundadır. 17 Nisan 2023’te Özgür Özel, liste eleştirilerine karşı gazetecilere ‘Biz bu listelerin arkasındayız’ dedi. Özgür Özel, ön seçim konusunda doğru söylemiyor, yayına bağlansın tartışalım. CHP Genel Merkezi, Bülent Tezcan öncülüğünde bir tüzük hazırladı ve bu tüzük taslağını şans eseri edindiğimde tüm milletvekilleri arkadaşlarımız şahittir CHP 26. Dönem WhatsApp grubuna mesaj attım ‘Bu taslağı kim hazırladı?’ diye. Bir konuşma yaptım ‘Bu tüzük taslağı partimizi tanınmaz hale gelen, Genel Başkan’a sınırsız yetki veren ve üyeyi yok sayan bir tüzük taslağıdır’ dedim. İlçe örgütlerinde yaptığım konuşmaların küpürleri bugün kendisine ‘Değişimci’ diyen arkadaşlar tarafından Genel Başkan’ın önüne koyuldu." ifadelerine yer verdi.

"ÖZGÜR ÖZEL BİZİ ÇOCUK ZANNETMESİN"

Eleştirilerini sürdüren Yarkadaş "10 Mart 2018’de ön seçimin kaldırılmaması, üyeye dayalı seçimin yapılması için elimi kaldırdım, 900 delegeyle birlikte. Özgür Özel bizi çocuk zannetmesin, aklımızı da kaybetmedik, hafızamızı da kaybetmedik. 900 delege ön seçim kaldırılmasın diye oy kullandı, 5 kere saydırdılar, basını içeri almadılar ve en sonunda bizim 900 oyumuz, hileyle hurdayla 400 diye sayıldı. Necati Yılmaz arkadaşımız Genel Başkan’ın yanına gitti ‘Ben bir daha milletvekili adayı olmayacağım ama arkanıza bakın, 900 delege ön seçim kaldırılmasın istiyor’ dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan’ı yanına çağırdı ‘Arkadaşlar bu 52. Maddeyi geri çekin, çok tepki alıyor’ dedi. Özgür Özel, Genel Başkan’a ‘Hayır efendim, ön seçim oyuncağını bunların elinden alacağız’ dedi. Kime ne anlatıyor Özgür Özel? Tuncay Özkan hariç tüm genel başkan yardımcıları ellerini kaldırdılar ‘Ön seçim kaldırılsın’ diye. Ben de gidip ‘Niye böyle yapıyorsunuz, çoğunuz ön seçimle geldiniz’ dedim. Özgür Özel kime ne anlatıyor? Siz ön seçimin kaldırılması için bu tüzüğü hazırladınız, ön seçimi hileyle kaldırdınız. Özgür Özel, delegenin, üyenin oy hakkına ‘Oyuncak’ demiştir." dedi.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI, BENİ KİMLE KARIŞTIRIYOR BİLMİYORUM"

Yarkadaş'ın sözlerine üzerine Kübra Par'a yanıt yollayan Özel "Tamamen gerçek dışı, beni kimle karıştırıyor bilmiyorum. Yalan atmayacağına inanıyorum, beni kesinlikle biriyle karıştırıyor. Genel Başkan’a ‘Ön seçim oyuncağını bunların elinden alalım’ sözünü reddediyorum. Ben katı bir ön seçimciyim" sözlerine yer verdi. mynet