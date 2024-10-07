CHP Lideri’nden Duygusal Bir İtiraf : Hatay’ı Kazanamadık!

Hatay’ın Defne ilçesinde düzenlenen bir halk buluşmasında, "Hatay'ı kazanmadığımız için bütün samimiyetimle buradaki güzel insanlardan özür diliyorum, affedin bizi" sözleriyle hem geçmişteki hatalara dikkat çekti hem de gelecekteki hedeflerini açıkladı. Hatay’a olan bağlılığını vurgulayan Özel, burada yaşanan acıların ardından halkla bir araya gelmenin önemini ifade etti.

Yerel Seçim Sonrası Hüzün ve Başarılar

Özgür Özel, konuşmasında, Türkiye genelinde elde edilen siyasi başarılara rağmen Hatay’ın kaybının derin bir yara olduğunu belirtti. 47 yıl aradan sonra CHP'nin birinci parti olmasının sevinci ile Hatay’daki kaybın üzüntüsünü bir arada yaşadıklarını dile getirdi. Hatay’ın, Atatürk tarafından “benim şahsi meselem” olarak nitelendirilmesi gerektiğini hatırlatan Özel, bu kente yapılan ayrımcılığa dikkat çekti ve özür dileyerek, geçmişteki hatalardan ders çıkaracaklarını vurguladı.

Gelecek İçin Çalışmalar Hız Kesmeden Sürecek

Özgür Özel, Hatay’da yeniden kazanmak için kararlı bir mücadele içerisinde olduklarını ve bu sürecin asla yalnız geçmeyeceğini belirtti. Hatay’a yönelik yapılan planlamalar ve yerel sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile ilgili çalışmalara hız verdiklerini ifade etti. Ayrıca, "Artık ayrı ayrı yerlerde durmanın sonuç vermediği günlerdeyiz," diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi ve CHP’nin Hatay’da birinci parti olma hedefini yeniden gündeme getirdi. Bu bağlamda, halkla birlikte hareket ederek, Hatay’ın kayıplarının telafi edilmesi için sürekli bir çaba içinde olacaklarını belirtti.