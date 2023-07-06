Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Büyükşehir Belediyesi himayesinde bu yıl 2. Van Denizi Yüzme Festivali düzenlenecek. Festival paydaşlarından olan Vangölü Aktivistleri Derneği’nin kurucu başkanı Erdoğan Özel, festivali sahiplenme çağrısı yaptı.

ÇOK SAYIDA SPORCU KATILACAK

Söz konusu festivali yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sporcunun katılacağını dile getiren Özel, bir de çağrıda bulundu.

“Van Gölü’nün mavisini seven herkese açık çağrımızdır” diyen Vangölü Aktivistleri Derneği’nin kurucu başkanı Erdoğan Özel, “Festivalimize sahip çıkalım ve eşsiz güzelliği ile Van Gölü’nde hep birlikte kulaç atalım. Van Gölü kirlenmesin” ifadelerini kullandı.

2. Van Denizi Yüzme Festivali kapsamında Akdamar Adası, Çarpanak Adası, Adır Adası, Muradiye Şelalesi, Tatvan Sahil, Bitlis Nemrut Krateri, Muradiye Şelalesi, Erciş Balık Bendi-Sahilde etkinlikler düzenlenecek. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ziyaret edilerek, Bitlis’te tarihi gezi gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında Mikrobiyalitlere dalış da gerçekleştirilecek ve çeşitli noktalarda çadır kampı kurulacak.

Festival 19 Temmuz’da başlayacak ve 23 Temmuz tarihinde sona erecek.