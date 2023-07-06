Koronavirüs salgınıyla mücadelede ürettiği aşıyla gündeme gelen Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, son dönemde kanser çalışmalarına ağırlık verdi.

Kanser tedavisinin araştırılması için Çinli DualityBio ile ortaklık kuran BioNTech, bu kez İngiltere ile el sıkıştı.

Londra yönetimi, yeni kanser aşısının denemeleri için BioNTech ile anlaşma imzaladı.

10 bin hasta üzerinde yeni kanser aşısını deneyecekler

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın açıklamasına göre, İngiliz hükümeti ile BioNTech, 2030'a kadar 10 bin hasta üzerinde yeni kanser aşısı denemeleri için anlaşmaya imza attı.

Açıklamada, ocakta imzalanan mutabakat zaptına dayanan bu ortaklığın, kanser hastalarının en son kanser denemelerine ve geliştirilmekte olan tedavilere daha kolay erişim sağlayacaklarına işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

İngiltere merkezli klinik çalışmalar yapılacak

Hükümet, daha fazla hastanın kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinden faydalanabilmesini sağlamak amacıyla Almanya merkezli BioNTech şirketiyle uzun vadeli ortaklık anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma, bağışıklık sistemini kanser hücrelerini tanıması ve ortadan kaldırması için uyararak hassas immünoterapilerin kullanımı yoluyla hastaların tedavisine yardımcı olmayı amaçlayan İngiltere merkezli klinik çalışmaları içeriyor.

Amaç, 2030'a kadar 10 bin kadar hastanın kişiselleştirilmiş tedavilere erişimini sağlamak.

Kişiselleştirilmiş kanser aşısı denemeleri

Açıklamada, kişiselleştirilmiş kanser aşısı denemelerine katılma seçeneği sunulacak kanser hastalarından veri tabanı oluşturulacağı belirtilerek, çalışmanın, erken ve geç evre kanserli hastalara yardımcı olmayı amaçlayacağı, başarılı olması durumunda kanser aşılarının standart tedavinin parçası haline gelebileceği vurgulandı.

BioNTech, İngiltere için yeni bölgesel merkez kurmayı planlıyor

BioNTech'in halihazırda İngiltere'de klinik denemeler yürütmeye başladığı kaydedilen açıklamada, hastaların çoğunun 2026'dan itibaren veri tabanına kaydedilmesinin beklendiği ve başka denemelerin de başlatılacağı bildirildi.

Açıklamada, BioNTech'in, bu bağlamda araştırmanın gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Cambridge şehrinde 70'ten fazla bilim insanının çalışabileceği yeni laboratuvarlar ve İngiltere için yeni bölgesel merkez kurmayı planladığı kaydedildi.

İngiliz Bakan: İleriye doğru atılmış büyük adım

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, söz konusu ortaklığın "kanserle mücadelede ileriye doğru atılmış büyük adım" olduğunu ifade etti.

BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Uğur Şahin de şu değerlendirmeyi yaptı:

Çalışmanın başarılı olması halinde bu iş birliği sadece İngiltere'de değil, tüm dünyada kanserli hastaların sonuçlarını iyileştirme potansiyeline sahip.AA