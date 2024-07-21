Bu sayede öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları bölümü istemedikleri takdirde veya farklı bir alana ilgi duydukları durumda, eğitim hayatlarına kesintiye uğramadan devam edebilirler.

Özel üniversiteden devlet üniversitesine yatay geçiş yapabilmek için genel olarak aranan şartlar şunlardır:

Ön lisans veya lisans programında en az iki yarıyılı başarıyla tamamlamış olmak.

Geçiş yapmak istediğiniz devlet üniversitesinin ilgili bölümünde o yıl için belirlenen yatay geçiş kontenjanının bulunması.

Geçiş yapmak istediğiniz bölümün giriş puanından en az %70 oranında başarı göstermiş olmak.

Bazı bölümler için ek olarak özel sınav şartı aranabilmektedir.

Yatay geçiş başvuruları genellikle her yıl ağustos veya eylül aylarında yapılmaktadır. Başvuru işlemleri için gerekli belgeler ve başvuru tarihleri, seçtiğiniz üniversitenin web sitesinde yer almaktadır.

Üniversite hayatınızı değiştirebilecek bu fırsatı kaçırmayın! Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş yapmak için hemen harekete geçin.