Brent petrol ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sonrası araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını da yakından takip ediyor.

Bu sefer yaşanan gelişme ise araç sahiplerini sevindirecek.

OTOGAZA İNDİRİM

Otogazın litre satış fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim yapıldı.

İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.

OTOGAZIN LİTRESİ NE KADAR

İstanbul'da otogazın litresi 27 lira 39 kuruş, Ankara'da 27 lira 29 kuruştan, İzmir'de 27 lira 24 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.