İstanbul-İzmir Hattında Yeni Ekspres Seferler Başlıyor

Müşterilerin artan talepleri doğrultusunda atılan bu adım, yolcuların daha hızlı ulaşım sağlamasını hedeflese de, bazı illerdeki yolcular için büyük bir sıkıntı doğuracağı düşünülüyor.Yeni düzenlemeye göre, İstanbul-İzmir seferleri artık yalnızca kalkış ve varış noktalarında yolcu alıp bırakacak; bu değişiklikle yolcuların varış noktalarına daha kısa sürede ulaşmaları amaçlanıyor. Ancak, durakların kaldırılması, özellikle Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi şehirlerde yaşayan yolcular için büyük bir mağduriyet yaratacak; bu durum, otobüs biletleri bulmanın zorlaşması anlamına geliyor.

Ekspres Seferlerin Getirdiği Zorluklar

Yeni ekspres seferlerin çoğunluğu, ara şehirlerde yaşayan vatandaşların otobüs bulmasını zorlaştıracak ve bu nedenle, yolcular ekspres olmayan seferlere yönelmek zorunda kalacak. Bu değişiklik, bilet bulma süreçlerini karmaşık hale getirirken, otobüs firmalarının sefer sayısının azalması da yolcuları olumsuz etkileyecek.