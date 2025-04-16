Sırrı Süreyya Önder, herkesi korkuttu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, akşam saatlerinde evinde fenalaştı.

Önder'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

AMELİYAT SONA ERDİ

Sırrı Süreyya Önder'in 12 saat süren ameliyatı sona erdi.

Önder'in yoğun bakıma alındığı bildirilirken, hastaneden ise son duruma ilişkin yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"NABIZ VE DOLAŞIM DURDU, KALP MASAJI YAPILDI"

Sırrı Süreyya Önder, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında Hastanemiz Acil Ünitesine ulaştırılmıştır.

Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Disseksiyonu (Kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir.

Takiben 23.05’te yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur.

Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35’te operasyon başlamıştır.

"AMELİYAT 12 SAATE YAKIN SÜRDÜ"

12 saate yakın süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi:

Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır.

Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır.

12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder, ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Sırrı Süreyya Önder için, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan Önder’in sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önder'in sağlık durumunu öğrenmek için yetkilileri aradığı öğrenildi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ DOKTORLARI BULUNUYOR"

Buldan, görüşmelerinde Erdoğan’ın ayrıca, Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatına giren ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu ve emin ellerde olduğunu belirttiğini aktardı.