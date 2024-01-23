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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk Devletleri Rekabet Konseyi 1. Toplantısı ve Seremonisi”nde konuştu.

Bolat, burada yaptığı konuşmada Türk Devletleri olarak güçü birliklerinden aldıklarını belirterek, toplantıda rekabet konusunda neler yapılabileceğine odaklanılacağını dile getirdi.

Toplantıda "Türk Devletler Rekabet Konseyi’nin kurulmasını memnuniyet ile karşılıyor ve destekliyoruz" mesajı veren Bakan Bolat, toplantının ardından ise bu birlik ve dayanışma bilinci ile Türk dünyasının küresel sınamalar karşısında daha güçlü ve etkili bir rol üstleneceğini aktararak şu değerlendirmede bulundu:

Rekabet Kurumu’muzun ev sahipliğinde ve TDT-Türk Devletleri Teşkilatı’nın koordinasyonunda bugün İstanbul’da TDT-üyesi ülkelerin imza atmasıyla kurulan Rekabet Konseyi'nin, Türk dünyasının rekabet hukuku ve politikasında yeni bir dönem başlatacağına inanıyoruz.

"TDT-Rekabet Konseyi, Türk devletleri arasındaki ekonomik iş birliğini çok daha ileriye taşıyacak"

Bu tarihi adım, serbest piyasanın düzgün işleyişi ve adil ticaretin teşviki için hayati öneme sahiptir. Teşkilatımızın kurduğu, 173 milyon genç nüfusundan, 15 trilyon dolarlık GSYİH'sından ve zengin doğal kaynaklarından aldığı güçle TDT-Rekabet Konseyi, Türk devletleri arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini çok daha ileriye taşıyacaktır.

"Ekonomik kalkınmaya katkı sunulacak"

Bakan Bolat, “Türk Yatırım Fonu” ve “Turan Özel Ekonomik Bölgesi” gibi girişimlerle, ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılarak ekonomik kalkınmaya katkı sunulacağını belirterek şöyle konuştu:

Teşkilat üyelerinin birbirlerini tamamlayan kaynak ve üretim güçleri, geleneksel ticaret yolları üzerinde bulunan coğrafi konumumuz ile beraber düşünüldüğünde, teşkilatımızın bölgesel rolü ve gücü daha iyi anlaşılacaktır.