Yapılan son açıklamalara göre, aynı eğitim kurumunda 12 yılını dolduran öğretmenlere rotasyon uygulanacak. Bu düzenleme, öğretmenlerin farklı okullarda deneyim kazanmalarını ve eğitim kalitesinin artmasını hedefliyor. Rotasyonun ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih henüz belirlenmemiş olsa da, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanması planlanıyor.

Rotasyonun Detayları

Rotasyon düzenlemesi, öğretmenlerin aynı okulda en az 3 yıl, en fazla 12 yıl görev yapmalarını öngörüyor. Rotasyon öncesinde, okullarda ciddi bir norm planlaması yapılacak ve 12 yılını dolduran öğretmenlere, zorunlu rotasyon öncesinde isteğe bağlı atama yapmaları teklif edilecek. Mazereti olan öğretmenlerin (sağlık, eş durumu vb.) başvuruları dikkate alınarak öncelik verilecek ve sistem norm fazlası öğretmenlere öncelikli atama yapacak. Bu süreç, öğretmenlerin farklı deneyimler kazanmalarını ve öğrencilerle daha dinamik bir etkileşimde bulunmalarını amaçlamaktadır.

Meclis Süreci ve Beklentiler

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meclise sunulmadan önce yaptığı açıklamalarda, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığını belirtti. Rotasyon düzenlemesi, mecliste yapılacak görüşmelerin ardından yasalaşacak ve uygulamaya konulacak. Öğretmenler ve eğitim camiası, bu düzenlemenin eğitim kalitesine olumlu katkılar sağlayacağını umut ediyor.