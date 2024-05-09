İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan acı olay, bir özel lisede bir öğrenci tarafından silahla öldürülen müdür İbrahim Oktugan'ın hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. Bu trajik olayın ardından Türk Eğitim-Sen sendikası, iş bırakma kararı aldı ve öğretmenler greve gidiyor.

Öğretmenler ne zaman grev yapacak?

Sendikaya bağlı öğretmenler, 9 Mayıs Perşembe günü ilk derse girmeyecekler. Cuma günü ise tamamen iş bırakacaklar ve eğitim faaliyetlerini durduracaklar. Ayrıca, eğitim sendikaları üyelerine ve meslektaşlarına çağrıda bulunarak siyah giyinmelerini ve siyah kurdele takmalarını, 10 Mayıs'ta da iş bırakmalarını istedi.

Grevin aşamaları ve eylemler nelerdir?

Sendikalar, grev sürecinde planladıkları eylemleri duyurdu. Perşembe günü okullarda ilk derse girilmeyecek. Cuma günü ise öğretmenler tamamen iş bırakacak ve eğitim faaliyetlerini askıya alacaklar. Ayrıca, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde ve diğer illerde adliye binalarının önünde basın açıklamaları yapılacak.

Öğretmenlerin grev nedenleri ve talepleri nelerdir?

Grevin temel nedeni, yaşanan acı olayın ardından öğretmenlerin güvenlik endişeleri ve mesleklerine dair çeşitli sorunlardır. Sendikaların belirttiği talepler arasında öğretmenlerin güvenli çalışma ortamları, eğitimde şiddetin önlenmesi, öğretmenlerin ve öğrencilerin psikolojik destek alabilmesi gibi konular yer almaktadır.

Grev süreci ne kadar sürecek?

Grevin süresi henüz net olarak belirlenmemiş olsa da sendikaların çağrısı ve planlarına göre ilk aşamada Perşembe ve Cuma günleri etkili olacak gibi görünüyor. Ancak sürecin nasıl ilerleyeceği ve grevin uzunluğu, yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişebilir.