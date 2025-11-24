Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde 24 Kasım 2023'te kurulan 'ÖğretmenİZ' platformu; öğretmenin bilgi, birikim ve emeğini eğitim hayatında daha görünür kılmak amacıyla başlatılarak güçlü bir etkileşim alanına dönüştü.

Bakan Tekin'in kuruluş gününde sarf ettiği ve ana yaklaşımın temelini oluşturan, 'Her birey, öğretmenlerinden izler taşır; gelecek, iz bırakan bu öğretmenler sayesinde şekillenir' sözlerinin ışığında şekillenen platform; öğretmenin mesleki değerini, kültürel üretim gücünü ve eğitimin taşıyıcı rolünü Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

ÖğretmenİZ platformu; öğretmenlerin tecrübelerini paylaşabildiği, yeteneklerini sergileyebildiği, eğitimde iyi örnekleri bir araya getirebildiği mesleki dayanışmayı büyüten bir etkileşim alanına dönüştü. Platform, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren öğretmenlerin sesine daha geniş bir alan açtı.

ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ BİLGİ PAYLAŞIMI ARTTI

ÖğretmenİZ YouTube kanalı, 2 yıl içinde öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarından kültür-sanat çalışmalarına, eğitim temalı projelerinden mesleki gelişim süreçlerine kadar geniş bir yelpazede içerik üretti. 353 öğretmenin gerçekleştirdiği örnek uygulamalarla 409 içerik üreten kanal, öğretmenlerin deneyimini aktaran ve mesleki fark yaratma çabalarını topluma gösteren bir mecra haline geldi.

Kanalda yer verilen röportajlar, atölye çalışmaları, başarı hikayeleri, öğretmen söyleşileri ve saha örnekleri, öğretmenlerin hem mesleki gelişimine katkı sundu hem de diğer öğretmenlerin uygulamalarına ilham oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki okullarda yürütülen projeler, YouTube aracılığıyla geniş kitlelere ulaştı; böylece öğretmenler arasındaki bilgi paylaşımı artarken öğretmenin üretim gücünü toplumla buluşturan kapsamlı bir yayın akışı da oluştu.

207 ÖĞRETMEN ESERİNİ YAYINLADI

ÖğretmenİZ Dergisi, 7 sayı boyunca 15 farklı kategoride öğretmenlerin kaleme aldığı kültürel, sanatsal ve edebi eserlerin taşıyıcısı oldu. Şimdiye dek 207 öğretmenin eserinin yayınlandığı dergide öğretmenlerin yazdığı köşe yazıları, denemeler, öyküler, şiirler, seyahat yazılarını geniş bir okur kitlesiyle buluşturdu.

Öğretmenlerin çektikleri fotoğraflar ve çizdikleri resimler de dergiye ayrı bir estetik zenginlik kazandırdı. Böylece öğretmenlerin yalnızca kalemiyle değil, kadrajıyla ve fırçasıyla da eğitim kültürüne katkı sunduğu güçlü bir sanat alanı ortaya çıktı. Böylece dergi, öğretmen kimliğinin çok yönlü yapısını yansıtan nitelikli bir yayın kimliği kazandı. Türkiye'nin eğitim kültürüne değerli katkılar sunan bu yayın, öğretmenlerin entelektüel üretim gücünü destekleyen önemli bir mecra haline geldi.

PAYLAŞIM KÜLTÜRÜNÜ BÜYÜTÜYOR

ÖğretmenİZ; bir araya gelme, paylaşma ve ortak üretim yapma alışkanlıklarını güçlendiren bir platform olarak sürekli gelişti. Binlerce öğretmen, bu platform üzerinden kendi çalışmalarını paylaşma fırsatı yakaladı; yürüttükleri projeleri, sınıflarında uyguladıkları yöntemleri ve okul kültürlerine dair iyi örnekleri paylaşarak diğer öğretmenlere ilham verdi.

Öğretmenlerin birbirleriyle mesleki bağ kurduğu; farklı branşlardan, şehirlerden ve okullardan öğretmenlerin birbirlerinin deneyimlerini görerek yeni fikirler üretebildiği bir iletişim alanı sundu. Böylece öğretmenler, yaşadıkları tecrübeleri paylaşmanın yanında mesleki dayanışmayı artıran bir ortamda birbirlerine destek olma imkanına kavuştu.

ÖĞRETMENLERE DESTEK İÇİN İŞ BİRLİKLERİ KURULUYOR

Öğretmene verilen değeri daha görünür kılmak amacıyla yürütülen ‘Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası’, platformun dikkat çeken çalışmalarından biri oldu. Kampanya kapsamında 2023 yılından itibaren 72 kurum ve kuruluşla iş birliği yapılarak öğretmenlere yönelik avantajlar genişletildi.

Bu kapsamda sağlıktan eğitime, ulaşımdan teknolojiye birçok farklı sektörde öğretmenleri destekleyen fırsatlar oluşturuldu. Kampanya, toplumun öğretmene duyduğu saygının ve minnetin somut karşılıklarını ortaya koyarken öğretmenin emeğinin hayatın her alanında değerli olduğuna yönelik güçlü bir farkındalık oluşturdu.

‘BÜYÜME SÜRECİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK’

Bakan Tekin, platformun 2'nci yılına ilişkin değerlendirmesinde, ÖğretmenİZ'in öğretmenin üretimine, emeğine ve bilgi birikimine daha fazla alan açan bir yapıya dönüşmeye devam edeceğini ifade etti. Bakan Tekin, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren öğretmenlere duyduğu teşekkürleri yineleyerek, platformun büyüme sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.