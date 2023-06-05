Wanhaber

Kentte sanatsal sergilerin gerçekleştirilebilmesi için önemli bir ihtiyacı karşılayan İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi, son günlerde birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde son olarak öğrenciler tarafından ‘Görsel Sanatlar Sergisi’ düzenlendi.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı etkinlikte Makbule Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri “Görsel Sanatlar Sergisi” düzenledi. Sergi, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Ramazan Çetin