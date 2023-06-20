Wanhaber / Ramazan Çetin

2022 – 2023 eğitim öğretim yılı, geçtiğimiz Cuma günü karnelerin alınması ile sona erdi.

Eğitim – öğretim sezonunun başından bu yana koro çalışmalarına katılan Vanlı öğrenciler, yarın sahne alarak, koro halinde bir birinden güzel şarkıları seslendirecek.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinin de desteklediği, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen Çocuk Koroları Konserleri, yarın Van Devlet Tiyatrosunda gerçekleşecek.

Yarın saat 15.30’da Van Devlet Tiyatrosu’nda sahne alacak öğrencilerin performansını aileleri de büyük bir heyecanla bekliyor.

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de, tüm vatandaşları Çocuk Koroları Konserlerine davet etti.