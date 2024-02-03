Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 79 bin 701 adet olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 71,7 oranında artarak 64 bin 41 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artarak 15 bin 660 adet oldu.
Ocak ayında en çok satan 10 marka
Ocak ayında en çok otomobil satan markalara baktığımızda, Fiat ve Renault'nun açık ara ilk iki sırada yer aldığını görüyoruz. Listenin tamamı şu şekilde:
Fiat - 11 bin 724
Renault - 10 bin 005
Volkswagen - 6 bin 516
Ford - 6 bin 282
Toyota - 5 bin 782
Chery - 4 bin 450
Hyundai - 4 bin 410
Peugeot - 3 bin 956
Dacia - 3 bin 435
Citroen - 2 bin 969
En çok satan 10 model
Ocak ayında en çok satılan otomobillere baktığımızda zirvede Fiat Egea Sedan ve Renault Megane'ın olduğunu görüyoruz. İşte listenin tamamı:
Fiat Egea Sedan - 4 bin 975
Renault Megane Sedan - 4 bin 662
Renault Clio HB - 2 bin 588
Volkswagen T-Roc - 2 bin 584
Fiat Egea Cross - 2 bin 455
Toyota Corolla - 2 bin 288
Chery Tiggo 8 Pro - 2 bin 200
Dacia Duster - 2 bin 112
Togg T10X V2 - 1.625
Hyundai i20 - 1.504Kaynak: ENSONHABER