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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 79 bin 701 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 71,7 oranında artarak 64 bin 41 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artarak 15 bin 660 adet oldu.

Ocak ayında en çok satan 10 marka

Ocak ayında en çok otomobil satan markalara baktığımızda, Fiat ve Renault'nun açık ara ilk iki sırada yer aldığını görüyoruz. Listenin tamamı şu şekilde:

Fiat - 11 bin 724

Renault - 10 bin 005

Volkswagen - 6 bin 516

Ford - 6 bin 282

Toyota - 5 bin 782

Chery - 4 bin 450

Hyundai - 4 bin 410

Peugeot - 3 bin 956

Dacia - 3 bin 435

Citroen - 2 bin 969

En çok satan 10 model

Ocak ayında en çok satılan otomobillere baktığımızda zirvede Fiat Egea Sedan ve Renault Megane'ın olduğunu görüyoruz. İşte listenin tamamı:

Fiat Egea Sedan - 4 bin 975

Renault Megane Sedan - 4 bin 662

Renault Clio HB - 2 bin 588

Volkswagen T-Roc - 2 bin 584

Fiat Egea Cross - 2 bin 455

Toyota Corolla - 2 bin 288

Chery Tiggo 8 Pro - 2 bin 200

Dacia Duster - 2 bin 112

Togg T10X V2 - 1.625

Hyundai i20 - 1.504