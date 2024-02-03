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2015'e kadar, askeri birimlerde her tür cep telefonu kullanımı yasaklanmıştı. Ancak, 2015'te yapılan bir düzenleme ile kışlada askerlerin cep telefonu kullanımı belirli koşullar altında serbest bırakıldı.

Ancak, askerde her model cep telefonunun serbestçe kullanılabilip kullanılamayacağı ve akıllı telefonların durumu konusunda belirli kısıtlamalar bulunuyor.

Askerde hangi telefonlar serbest

Her şeyden önce, cep telefonunuzun kesinlikle internet özelliği olmamalıdır. Herhangi bir müzik dinleme ya da film izleme gibi özellikler barındırmamalıdır.

Askerde kullanacağınız telefonun kamerası olmamalı; video kaydı yapmamalıdır. Bu nedenle askerler, genellikle basit ve tuşlu telefonları tercih ediyor.

Asker telefonu seçerken nelere dikkat etmelisiniz

Asker telefonu seçerken en çok dikkat etmeniz gereken şey şarj ömrü. Çünkü sürekli şarja takmak sizi koşullar açısından zorlayabilir.

Çekim gücü yüksek bir telefon tercih etmenizde fayda var. Çünkü askerlik görevinizi yapacağınız noktalarda baz istasyonları uzak olabilir.

En önemlisi de seçeceğiniz telefon, internet de dahil olmak üzere herhangi bir akıllı telefon özelliğine sahip olmamalıdır.

Askere gidecekler için, en iyi 10 asker telefonunu listeledik.

1. Nokia 1200



Nokia 1200, geçmişin efsanevi telefonlarından biri olarak kabul ediliyor ve tam anlamıyla bir asker telefonu olarak nitelendirilebilir.

Bu model, etkileyici 390 saat bekleme süresi ve 7 saate kadar konuşma süresi sunan dayanıklı bir telefondur.

Sağlam kasa yapısı ve darbelere karşı yüksek dayanıklılığıyla bilinen Nokia 1200, zorlu koşullarda güvenilir bir performans sergiler.

2. Samsung SM-B310E



600 saat bekleme ve 11 saat konuşma süresi sunan Samsung B310E, askerlerin tercihi olabilir.

Bu telefonun özelliklerine göz attığımızda, cihazda kamera bulunmaması dikkat çekiyor.

Bu özellikleriyle Samsung B310E, askeri personel veya zorlu koşullarda kullanım için ihtiyaçları karşılıyor.

3. ANKA M9



Dayanıklı ve şık tasarımı, M9 modelini oldukça kullanışlı kılıyor. Bu model, radyo ve el feneri gibi ek özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Anka M9, 150 dakikalık konuşma süresi ve 250 dakikalık bekleme süresi ile dikkat çekiyor.

Bu özellikleriyle, günlük iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanan bu telefon, hem pratik hem de dayanıklı yapısıyla kullanıcılara çeşitli avantajlar sunuyor.

4. Nokia 106



Nokia'nın, arayüzü diğer modellere göre daha modern olan 106 tuşlu telefon modeli, özellikle 504 saatlik etkileyici bekleme süresiyle dikkat çekiyor.

Bu telefon, bekleme süresinin yanı sıra, 15.7 saatlik 2G bağlantıda kesintisiz konuşma süresiyle özellikle askerler için oldukça pratik bir seçenek haline geliyor.

Nokia 106, sade ve modern tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazanırken, uzun pil ömrü ve dayanıklı yapısıyla da öne çıkıyor.

5. Samsung E1190



Samsung'un tuşlu telefon modellerinden biri olan E1190, özellikle günümüzde yaşça büyük bireylerin sıkça tercih ettiği bir telefon olarak dikkat çekiyor.

Aynı zamanda telefon, askerler arasında da popüler bir tercih olarak öne çıkıyor. Bu telefon, özellikle 570 saate kadar varan etkileyici bir pil ömrüne sahip olmasıyla adından söz ettiriyor.

Dayanıklı yapısı ve basit kullanımıyla Samsung E1190, temel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için ideal bir seçenek olabilir.

6. Nokia 100



Nokia'ya ait 100 modeli, hem uzun bekleme süresi hem de uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

840 saatlik bekleme süresine sahip olan telefonda radyo ve oyun seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca 7 saatlik konuşma süresi de mevcut.

7. Blackview BV1000



Blackview BV1000 ekstrem sporlar ile ilgilenen zorlu koşullarda çalışan herkes için harika bir seçenek.

3000 mAh bataryaya sahip BV1000 ile şarj sıkıntısından tamamen kurtulabilirsiniz. Telefon, bu batarya ile tam 25 gün bekleme ve 30 saat konuşma süresi sunuyor.

IP68 serifikası sahip cihaz 1.5 metre su içerisinde 30 dakika boyunca kalabiliyor.

8. Samsung B350



Samsung B350, klasik tuşlu tasarımı ve kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. Uzun pil ömrü, günlük kullanımda sürekli şarj derdinden kurtarıyor.

9. Hiking X11



Hiking X11, askerlere yönelik olduğu kadar tuşlu telefonu tercih edenlere de hitap ediyor.

Hiking X11, gösterişten hoşlanmayan, sadece "Alo" demek ve mesajlaşmak isteyen kişiler için en iyi asker telefonları arasında yer alıyor.

10. BB Mobile B310



1,7 inçlik ekrana sahip BB Mobile B310 modeli, askerler tarafından tercih edilebilir. Kamera ve internet bulunmayan telefon, 12 gün bekleme ve 22 saat konuşma süresi sunuyor.