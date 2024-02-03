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Türkiye Gazeteciler Yazarlar ve Aydınlar Birliği Platformu (TÜGYAP) tarafından düzenlenen “STK’lar Gözüyle Deprem” Çalıştayı’na, çok sayıda kurum paydaşlık yaptı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş ve TÜGYAP Yönetim Kurulu Başkanı Yasin İpek’in moderatörlüğünü yaptığı çalıştaya; Van Kızılay, İŞGEM, Vangölü Aktivistleri, Türk Tabipleri Birliği gibi çok sayıda kurum katılım sağladı.

Van’da sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek güç birliği yapmayı hedeflediklerini belirten TÜGYAP Yönetim Kurulu Başkanı Yasin İpek, “Herkesin elini taşın altına koyarak bu memleket için bir şeyler yapabileceği, her şeyin sadece devlet kurumlarına, bürokrasiye ve siyasilere havale edilmeden bireysel çabalarla da çözülebileceği anlayışıyla yola çıktık. Yakın tarihte yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş merkezli depreminin 6 Şubat yıl dönümü öncesi hem bir hatırlatma hem de deprem konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık.” şeklinde konuştu.

Çalıştaya yaklaşık 80 sivil toplum kuruluşunun paydaşlık yaptığını aktaran Yasin İpek, “Deprem çalıştayımızın ikinci ayağı olan sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek istedik. Sivil toplum kuruluşları en fazla dikkate alınması gereken kurumlar arasında çünkü kentin dinamiğine hakimler.

Avrupa’da sivil toplum kuruluşları daha etkin olurken, bu durum ülkemizde maalesef bu kadar etkin değil, burada da birlikte başarabiliriz. Yaklaşık 80 STK davetli olarak yer alıyor, deprem bilincinin oluşturulması adına önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Deprem ülkesiyiz ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gereken konularda bilgiler aktaran konuşmacılar, depreme hazırlık süreçleri ve yapılması gereken çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.