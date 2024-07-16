OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı), üniversite giriş sisteminde kullanılan önemli bir puandır. Aşağıda OBP hakkında detaylı bilgi verilmektedir:

OBP Nedir?

OBP, lise öğrenimi sırasındaki akademik başarıyı gösteren bir puandır.

Adayın 9., 10., 11. ve 12. sınıflardaki yıl sonu başarı notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

OBP, üniversite giriş sınavı (YKS) sonucuna eklenerek adayın yerleştirme puanına katkı sağlar.

OBP Hesaplaması Nasıl Yapılır?

9., 10., 11. ve 12. sınıf yıl sonu not ortalamalarının toplamı alınır.

Bu toplam 4'e bölünerek OBP hesaplanır.

OBP en yüksek 100 puan olabilir.

OBP'nin Önemi Nedir?

OBP, adayın lise performansını yansıtır ve üniversite yerleştirmesinde etkilidir.

Yüksek OBP'ye sahip adaylar, üniversite tercihlerinde daha avantajlı konumdadır.

OBP, YKS puanına eklenerek adayın yerleştirme puanını yükseltir.

Sonuç olarak, OBP, üniversite giriş sisteminde adayların lise başarısını değerlendiren ve tercih sürecinde önemli bir rol oynayan bir puandır.