Obezite günlük hayatta hem sağlık sorunlarına sebebiyet verebiliyor hem de günlük hayatı kısıtlayabiliyor. Oluşturduğu sağlık sorunlarının başında ise tip 2 diyabet, hipertansiyon, inme, kanser, iskelet sistemi hastalıkları geliyor.

Vücudun günlük faaliyetlerini yerine getirebilmesi, hastalıklara yakalanmadan sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürdürebilmesi, günlük hayatın stres ve sıkıntılarına karşı dirençli kalabilmesi oldukça önemli. Peki obezite ile mücadele için sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Kaç öğün tüketmemiz gerekiyor? Uzman diyetisyenler bu konuda uyarıyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Günlük sağlıklı beslenmenin püf noktalarını Diyetisyen Rahmi Ercan WanHaber’e açıkladı. Türkiye’de şu an 15 yaş üstü bireylerde obezite oranının yüzde 32-33 civarında olduğunu belirten Diyetisyen Ercan, “Türkiye ortalamasında bu oranları rakamlardan ziyade somut bir görsele döktüğümüzde korkunç bir tablo oluşturuyor. Bunun önüne geçmek için düzenli, sağlıklı beslenmenin önemi ortaya çıkıyor.” dedi.

Obezite ile mücadelede hareketli bir yaşam sürmemiz gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Ercan, “İş durumlarından dolayı çoğu zaman hareketsiz yaşamımız olabiliyor. Buna rağmen günlük olarak kendimize vakit ayırıp harekete geçmemiz gerekiyor. Günlük tempolu yürüyüş gerçekleştirmeliyiz. Bunun yanı sıra sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Öğün yemeklerde aşırıya kaçmadan dengeli beslenmemiz şart. Doğru olarak bilinen ama yanlış olan çok noktalar da oluyor. Örneğin kilo alan bir insan hemen yemeyi kesiyor veya öğün düşürmeye başlıyor. Böyle yapan bir insan kilo veremez hatta kilo verse dahi vücudunda yağ kaybı çok zor olur. Vücuttaki kiloyu açlıkla vermeye çalışırsanız kilo verebilirsiniz belki ancak vücuttan vereceği kas ve sıvı kaybı olur. Dengesiz beslenme kas ve sıvı kaybına sebep olur ama düzenli ve sağlıklı beslenme ile de yağ kaybı olur” ifadelerine yer verdi.

ZAYIFLAMAK İÇİN ÖĞÜN AZALTMAK GEREKİR Mİ?

“Bizlere başvuran bireyler hep aynı durumlardan şikayetçi” diyerek sözlerine devam eden Ercan, “Danışanlarımız ‘kilo aldım, çok kiloluyum, ne yapmam lazım? yemek öğünlerini azaltayım mı?’ veya ‘bir öğün yemek yiyorum ama zayıflayamıyorum?’ gibisinden çok şikayetler alıyoruz. Peki kilo vermek için öğün azaltmalı mıyız? Kesinlikle öğün azaltmamalıyız. 3 öğünü de dengeli ve sağlıklı kullanmalıyız. Vücudumuzun çok akıllı mekanizması olduğu için günde bir öğüne alıştırırsanız bu sefer şuna dönüyor: ‘Beni günde bir kere besliyor’ mantığıyla vücut çalışır. Bir öğünde de vücudunun ihtiyacı olan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerali vermeniz imkânsız. Bu sefer tekrar şöyle düşünüyor; ‘beni bir öğün besliyor ama eksik besliyor. O zaman ben o öğünde bile bana verilenleri başka bir gün kullanmak için depolayayım.’ Durum böyle olunca vücuttaki yağ oranınız yükselir. Bu şekilde de zayıflayabilirsiniz ama sağlıklı ve dengeli beslenmiş olmazsınız. Bu da vücudunuza zarar verir. Zaman zaman aşırı kilo almanıza, kas kayıplarına ve hastalıklara yol açmış olursunuz.” şeklinde konuştu.

“KAHVALTI ÖĞÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ”

3 öğün içinde kahvaltıya çok dikkat edilmesi gerektiğini de belirten Diyetisyen Rahmi Ercan, “Sabah kahvaltısı günün en önemli öğünü olup, protein ve kalori açısından zengin yiyeceklerden oluşur. Genelde şekersiz çay, süt, haşlanmış yumurta, omlet, beyaz peynir, zeytin, ceviz, badem, fındık ve fıstık gibi gıdalar tercih edilmelidir. Geç saatlerde herhangi bir şey tüketilmemeli. Bunun yanı sıra su tüketimine de dikkat edilmeli. Yani kişinin kilosuna göre su tüketimi yapmalıdır. Genel olarak belirtilir, günlük 2 buçuk litre su tüketilsin diye. Evet tüketilmesi uygundur ama kiloya göre olmalıdır. Aslında kilo arttıkça vücudun suya ihtiyacı da artar. Bilimsel olarak bir kilo başına günlük 30 ml litre su içilmesini öneriyoruz. Örneğin 80 kilolu bir insan 80 x 0.30 ml litre su içmeli. Yani kilo x 0.30 ml litre çarptığımızda 2.4 litre yani yuvarlayıp 2 buçuk litre günlük su ihtiyacı olarak belirliyoruz. Bunun yanı sıra mevsimsel olarak da kullanım oranı değişkenlik gösterebilir.” diyerek sözlerini tamamladı.