Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde yaşayan Tanya Aybar (50), Diyarbakır’dan nişan töreninden döndüğü sırada Reşadiye yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Aybar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı. Burada 21 gündür tedavi gören Aybar, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Aybar’ın cenazesi, Van’dan karayolu ile Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesi Yılmaz Mahallesi'ne getirildi. Aybar'ın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.