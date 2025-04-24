Nesine 2. Lig 33. hafta müsabakaları ile Nesine 3. Lig 30. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 13 maç açıklandı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile karşılaşacak. Bu maç, HT Spor TV ve HT Spor YouTube aracılığıyla bu hafta yayınlanacak maçlar listesine alınmadı. Ancak söz konusu maçı başka bir yayıncı kuruluşun canlı yayınlayıp yayınlamayacağı ise henüz açıklanmadı.

Hem Nesine 2. Lig hem de Nesine 3. Lig’de taraftarlar heyecanla maçları takip ediyor. Bu hafta da heyecanın doruk yapacağı maçlarda takımlar kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacak.

Özellikle şampiyonluk iddiasında olan takımlar ile play-off potası ve düşme hattındaki takımların mücadeleleri yakından takip edilecek.

Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:

26 Nisan 2025 Cumartesi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

15.00 Somaspor - Ankara Demirspor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 1. Grup

15.00 Düzce Cam Düzcespor - Belediye Kütahyaspor (HT Spor YouTube)

15.00 Karşıyaka - Bursaspor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 2. Grup

15.00 Tire 2021 Futbol Kulübü - Uşak Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)

15.00 Muğlaspor Kulübü - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 3. Grup

15.00 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü - Aliağa Futbol A.Ş. (HT Spor YouTube)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor - Pazarspor (HT Spor YouTube)

15.00 Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - Viranşehir Belediye Spor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 4. Grup

15.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)

15.00 Mardin 1969 Spor - Orduspor 1967 A.Ş. (HT Spor TV)

15.00 Sebat Gençlik Spor - Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

27 Nisan 2025 Pazar

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

15.00 Kırklarelispor - Batman Petrol Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)

15.00 Sarıyer - Altınordu (HT Spor TV)