Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan ve eşsiz doğal güzellikleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nda, yaz sezonuyla birlikte denetimler sıklaştırıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile Van ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alana girişte yol arama ve kontrol uygulaması başlatıldı. Sezon boyunca devam edecek olan bu kontrollerle ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması ve doğal yaşamın korunması hedefleniyor.

Kontrol noktalarında, alana giriş yapan ziyaretçilere ve araç sürücülerine alan kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken; özellikle yaban hayatı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar sıklıkla vurgulanıyor. Alanda yaşayan boz ayıların evcil değil, tamamen yabanıl ve vahşi doğaya ait canlılar olduğu hatırlatılarak; bu hayvanların kesinlikle elle beslenmemesi, onlara yaklaşılmaması ve birlikte fotoğraf çekilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Yavru ayıların bulunduğu alanlarda özellikle daha dikkatli olunması gerektiğini ifade eden yetkililer, ayıların kızdırılması ya da tehdit algılaması halinde saldırganlaşabileceği uyarısında bulundu. Ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik alınan bu tedbirlerin tümü, doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor.

"Gölden uzak durun, mangal ve gece konaklama yasak"

Nemrut Kalderası'nda gölde yüzmenin de tehlikeli ve yasak olduğu belirtilerek, boğulma vakalarının önüne geçmek adına ziyaretçilerin göle girmemeleri istendi. Öte yandan orman yangınlarını önlemek amacıyla ateşli mangal yakılması da kesin olarak yasaklandı.

Son günlerde medyada yer alan yasa dışı ağaç kesimi olayına da değinen yetkililer, faillerin tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Kesilen orman emvaline el konulurken, benzer olayların önüne geçmek için alanın 7/24 kontrol edileceği bildirildi.

Ayrıca, ziyaretçilerin gece konaklaması da tamamen yasaklandı. Çadır ve karavan ile alanda geceleme yapılamayacak; hava karardıktan sonra tüm ziyaretçiler alan dışına çıkarılacak. Bu uygulamanın temel amacı, özellikle akşam saatlerinde yaban hayvanlarının ziyaretçilere zarar vermesini engellemek.

"Temizlik Uyarısı: Çöplerinizi Yanınızda Götürün"

Yetkililer, Nemrut Kalderası'nın doğal yapısını koruyabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek adına alana gelen ziyaretçilerin çöplerini yanlarında götürmeleri gerektiğini hatırlattı. Alanın kirletilmemesi, doğal kaynak değerlerinin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin oluşturduğu yol giriş kontrol noktası, sezon boyunca aktif olarak görev yapacak. Ziyaretçilerin huzurlu, güvenli ve kurallara uygun bir şekilde alanı gezebilmeleri için bilgilendirme ve denetim faaliyetleri kararlılıkla sürdürülecek.