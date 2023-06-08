Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi, CHP'ye katılacak. Birleşme kararı, TDP'nin Parti Meclisi toplantısında alındı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Sarıgül, "TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Sarıgül ayrıca, CHP'den aday gösterilmesine ilişkin de "TDP olarak ülkemizin geleceğini düşündük ve Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldık. Tamamen bir sürpriz oldu. Hiçbir talebimiz olmadığı olmadığı halde listelerin verilmesinden bir saat önce bana bir telefon geldi ve 'Sizden Erzincan'da görev istiyoruz' denildi" diye konuştu.

Seçime CHP listelerinden giren ve Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, daha önce yaptığı açıklamada TDP'nin kapatılmasının gündemlerinde olmadığını söylemişti.

"TDP GENEL BAŞKANI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM AMA..."

Geçtiğimiz gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ama bilelim ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım çok zayıftı" demişti.

Sarıgül ayrıca, seçildikten sonra TBMM'de yemin etmeyi beklemeyerek CHP'den istifa eden başka parti milletvekillerine de tepki göstermişti.

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