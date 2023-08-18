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Edinilen bilgiye göre, Muş-Bingöl karayolunun 8. kilometresi Kıyık köyü yakınlarında akşam saatlerinde, 44 ADC 697, 49 T 0101, 33 B 1843, 46 VG 570, 06 BDD 685 ve 46 BG 570 plakalı araçların karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla uş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Sürücülerden Hakan Ataklı, "Murat Köprüsü'ne gidiyorduk, kazayı 800 metre ileride gördüm. Arabamı sağa çektim. Bir otomobil gelip arabamın üzerine düştü. Araçta ailem ve kız kardeşim vardı. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. 6 araç birbirine girdi” ifadelerini kullandı. İHA