Trendyol 1. Lig'e yükselen Artı Değer Van Spor FK'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Takımın Trendyol 1. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Teknik Sorumlu Murat Yıldırım ile karşılıklı istişareler sonucu yollar ayrıldı.

Takımın başına geçtikten sonra önemli başarılar elde eden ve şampiyonluk sevinci yaşayan Murat Yıldırım, Vanspor'un teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşmasının ardından takımdan ayrıldı.

VANSPOR'DAN TEŞEKKÜR

Vanspor FK, Murat Yıldırım'a teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı: "Teşekkürler Murat Yıldırım; En zor zamanlarda sorumluluk alarak Vanspor’umuza omuz veren, takımımıza yol arkadaşlığı yapan kıymetli teknik direktörümüz Murat Yıldırım ile yapılan karşılıklı istişareler neticesinde, kendisinin talebi doğrultusunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze kattığı emekler için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar diliyoruz. Vanspor’un kapısı, her zaman kendisine açıktır. Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarız."