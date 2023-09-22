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Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, Ünseli Gazi İlköğretim Okulunun hazırlamış olduğu İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı. Program saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Okul müdürünün günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından program Milli Eğitim Müdürünün konuşması ile devam etti. Kürsüye davet edilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, "Topluma ait değerlerin kazanılmasında etkili olan süreçlere dahil olabilmek, bunlara yönelik yetenek ve becerilerin bireysel olarak geliştirilmesini gerektirir.

Bu sürecin bireysel kazanımlarla desteklenmesi noktasında eğitim karşımıza çıkmaktadır. Eğitim süreci hayatımızın ilk anından başlayıp ömrümüzün sonu kadar devam edecek bir süreçtir. Bu çerçevede eğitimin amacı, zihnimizi iyi kullanma kapasitesini artırıp ne gerekiyorsa onu yapacak yetkinliğe sahip olarak değişimi yakalamaktır.

Bizler bu anlamda valiliğimizin başlattığı spor Van, eğitimde sağlık, etüt Van projeleri ile çocuklarımızı destekleyerek gelişimlerine katkıda bulunduk. Ve ne mutlu bize ki bu desteklerimizin meyvelerini de almaya başladık" şeklinde konuştu.

Program, öğrencilerin okudukları şiirler, sandalye kapmaca, çuval oyunu ve birbirinden renkli danslarıyla son buldu.

İha