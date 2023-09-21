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Dünya Temizlik Günü etkinliği Erciş deniz feneri çevresindeki alanda gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla birlikte farkındalık mesajı verildi. Temizlik etkinliği çerçevesinde toplanan; plastik, cam, metal, kağıt, karton, sigara izmariti ve diğer atıklar daha sonra imha edilmek üzere Erciş Belediyesi ekipleri tarafından alındı.



Etkinliğe katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, "Dünya Temizlik Günü çerçevesinde ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarımızla Milli Eğitim, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz, gençlik merkezimiz, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, ticaret ve sanayi odamız gibi birçok kuruluşun katkılarıyla bugün bir farkındalık oluşturmak için aynı zamanda gelecek nesillere, çocuklarımıza, dünyamıza, her canlıya temiz bir çevre bırakmak için bir farkındalık etkinliği oluşturduk.

Bugün de Erciş ilçemizde bulunan Fener Alayı çevresinde temizlik etkinliği yap. Bu etkinlikte emeği geçen paydaşlara, kurumlara ve özellikle geleceğimizin teminatı sevgili gençlere teşekkür ediyoruz. Çünkü biz bu temiz çevreyi gençlerimize bırakmak istiyoruz. Dünyamıza bırakmak istiyoruz ve bu tabana yaymamız gerekiyor bu farkındalıkları. O yüzden bu etkinliklerimiz artarak devam edecektir. bu organizasyonlarımız her geçen gün artarak devam edecektir" dedi.



Etkinliğe Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, çok sayıda kurum amirleri, sivil toplum örgütleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.iha