Kışın donmuş görüntüsü yazın ise gürül gürül akan suyuyla büyük ilgi gören şelale, bu mevsimde de yoğun ilgi görüyor. Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine tatminsiz bir görüntü oluşturuyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.

Kastamonu’dan gelen Saim Gürel isimli ziyaretçi, "Ailece buraya geldik, böyle bir doğa harikası hiçbir yerde yoktur. Muhteşem bir görüntü, ilk defa Muradiye Şelalesi'ni görüyorum. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum" dedi.