Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda bulunan şelale, her mevsim farklı manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Son günlerde etkili olan yağışların da etkisiyle daha coşkulu akmaya başlayan şelaleye gelenler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Muradiye Şelalesi daha coşkulu akmaya başladı Foto Galeri: Muradiye Şelalesi daha coşkulu akmaya başladı

Bölgeye gelen ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları, debisi yükselen şelaleyi ve çevresindeki doğal güzellikleri görüntülemeye çalışıyor.

İzmir'den gelen doğa fotoğrafçısı Beyzanur Dede, Van'da görev yapan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bölgeyi gezdiğini söyledi.

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Doğada zaman geçirmeyi sevdiğini belirten Dede, "Arkadaşlarım mutlaka bu eşsiz manzarayı fotoğraflamam gerektiğini söylediler. Ben de buraya geldim. Bu sene çok fazla kar ve yağmur yağdığı için debisi bayağı artmış. Manzarayı fotoğraflamaktan büyük keyif aldım." dedi.

Dede, herkese bölgeye gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Muradiye Şelalesi daha coşkulu akmaya başladı Video: Muradiye Şelalesi daha coşkulu akmaya başladı

Ziyaretçilerden Yasemin Doğanay ise "Muradiye Şelalesi'nin mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Son günlerdeki yağışların etkisiyle debisi çok yükselmiş." diye konuştu.

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Kaynak: AA